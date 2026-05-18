エンゼルス戦に先発【MLB】エンゼルス ー ドジャース（日本時間18日・アナハイム）ドジャースの佐々木朗希投手は17日（日本時間18日）、敵地エンゼルス戦に先発。渡米後最長となる7回を投げて1失点、同最多となる8奪三振の好投で、今季2勝目の権利を持って降板した。先発登板では渡米後初となる四死球ゼロ。最速は97.9マイル（約157.5キロ）だった。初回は1死からトラウトに右中間への二塁打を許したが、シャヌエルをスプリッ