駅直結「イオンレイクタウン」内に新エリアが5月30日開業イオンモールは、埼玉県越谷市にある日本最大級の商業施設「イオンレイクタウン」内に、新エリアを5月30日に開業します。【地図】そこか！ココが「イオンレイクタウン」新エリアの位置＆店舗一覧です（完成イメージも）イオンレイクタウンはJR武蔵野線の越谷レイクタウン駅に直結しており、「kaze」ゾーンと「mori」ゾーン、アウトレットで構成する商業施設です。新エ