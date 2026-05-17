17日（日）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のチャンピオンシップ（CS）ファイナル GAME3が行われ、横浜アリーナにてサントリーサンバーズ大阪と大阪ブルテオンが対戦した。 GAME1は、RS優勝のサントリーがセットカウント3-1で勝利を飾った。昨日行われたGAME2はフルセットに持ち込む激戦に。大阪Ｂが勝利をあげ、優勝の行方はGAME3へ持ち越されることとなった。 サントリー