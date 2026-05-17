なぜそんな邪魔な場所に!? 甲板のど真ん中にある「謎の小部屋」アメリカが誇る原子力空母のニミッツ級や、最新のジェラルド・R・フォード級など、一部の空母の飛行甲板をよく見ると、ど真ん中に突き出たような小部屋を発見します。【うわ、艦載機近っ!!】これがICCS室内からの景色です（写真で見る）艦の前方に備える2本の射出用カタパルトに挟まれる形で、まさしく飛行甲板の中央に位置するところに設けられていますが、これ