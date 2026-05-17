敵地タイガース戦の5回に右手での神捕球【MLB】Bジェイズ 2ー1 タイガース（日本時間17日・デトロイト）ブルージェイズの岡本和真内野手は16日（日本時間17日）、敵地でのタイガース戦に「4番・三塁」でスタメン出場し、スタジアムを大きく沸かせるプレーを披露した。5回の守備で見せた曲芸のような珍捕球に対して、SNS上では驚きと称賛の声が相次ぐなど大きな話題となっている。打撃では凡退が続いたものの、アクロバティックな