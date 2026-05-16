ガンバ大阪の“弱点”を、中東メディアが分析した。G大阪は現地５月16日、アジア・チャンピオンズリーグ２（ACL２）の決勝で、サウジアラビアの強豪アル・ナスルと対戦する。相手は、クリスティアーノ・ロナウドやサディオ・マネ、ジョアン・フェリックスら世界的スターを擁するタレント軍団だ。そんな大一番を前に、サウジアラビアのサッカーを中心に扱うアラブ系スポーツメディア『Al Kass』が、「ガンバ大阪…東洋からや