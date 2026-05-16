アルナスルが15日、AFCチャンピオンズリーグ2(ACL2)決勝に向けた前日練習を行った。ACL2は決勝開催地を東と西でシーズンごとに入れ替えており、西地区開催となる今年はアルナスルのホーム。ガンバ大阪が敵地に乗り込むことになった。前日会見に出席したポルトガル代表FWジョアン・フェリックスはアジアサッカー連盟(AFC)を通じて「アルナスルにとって本当に良いシーズンとなるまで残り2試合だ」と力を込め、リーグとの2冠達