C・ロナウドも準備万端…J・フェリックス、G大阪とのACL2決勝へ意気込み「簡単な試合にはならないだろう」
アルナスルが15日、AFCチャンピオンズリーグ2(ACL2)決勝に向けた前日練習を行った。
ACL2は決勝開催地を東と西でシーズンごとに入れ替えており、西地区開催となる今年はアルナスルのホーム。ガンバ大阪が敵地に乗り込むことになった。
前日会見に出席したポルトガル代表FWジョアン・フェリックスはアジアサッカー連盟(AFC)を通じて「アルナスルにとって本当に良いシーズンとなるまで残り2試合だ」と力を込め、リーグとの2冠達成を誓った。また、G大阪については「中盤が非常にかたく締まっているチーム」と分析し、「簡単な試合にはならないだろう」とコメントしている。
FWクリスティアーノ・ロナウドも決勝に向けて準備万端な様子で、インスタグラム(@cristiano)に「最終調整」と綴りながらトレーニングの様子を投稿した。
これまで多くのタイトルを獲得してきたC・ロナウドだが、2023年にアルナスルに加入してからは初年度のアラブ・クラブ・チャンピオンズカップを除けば主要大会の優勝がない状態。直近のリーグ戦ではこのまま終われば優勝確定という後半アディショナルタイム、GKがロングスローをキャッチミスするオウンゴールでリーグ制覇が持ち越しになる悲運もあった。G大阪との決勝に対するモチベーションは高そうだ。
ACL2は決勝開催地を東と西でシーズンごとに入れ替えており、西地区開催となる今年はアルナスルのホーム。ガンバ大阪が敵地に乗り込むことになった。
前日会見に出席したポルトガル代表FWジョアン・フェリックスはアジアサッカー連盟(AFC)を通じて「アルナスルにとって本当に良いシーズンとなるまで残り2試合だ」と力を込め、リーグとの2冠達成を誓った。また、G大阪については「中盤が非常にかたく締まっているチーム」と分析し、「簡単な試合にはならないだろう」とコメントしている。
これまで多くのタイトルを獲得してきたC・ロナウドだが、2023年にアルナスルに加入してからは初年度のアラブ・クラブ・チャンピオンズカップを除けば主要大会の優勝がない状態。直近のリーグ戦ではこのまま終われば優勝確定という後半アディショナルタイム、GKがロングスローをキャッチミスするオウンゴールでリーグ制覇が持ち越しになる悲運もあった。G大阪との決勝に対するモチベーションは高そうだ。