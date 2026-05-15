坪井暁人、藤居朋之による書籍『AI時代のセキュリティ教育なぜサイバー攻撃から企業を守れないのか？』が、5月15日にクロスメディア・パブリッシングより刊行された。 【写真】『AI時代のセキュリティ教育なぜサイバー攻撃から企業を守れないのか？』書影 本書は、セキュリティコンサルティングおよびセキュリティ教育ツールを提供する著者陣が、2,500社以上へのセキュリティ支援の現場で得た知見をも