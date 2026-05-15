福岡フィナンシャルグループ傘下の熊本銀行は、昨年度の決算が増収減益となったと発表しました。半導体関連企業への貸し出しが伸び、経常収益は過去最高です。熊本銀行が13日に発表した昨年度の決算によりますと、一般企業の売り上げ高にあたる経常収益は、前の年度より85億円増えて405億円と3期連続の増収で、福岡フィナンシャルグループとの経営統合以降、最高益となりました。 一方で、最終的な利益を示す純利