新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、６月１日（月）昼３時より放送開始する「ABEMA」オリジナル対局企画『Mトーナメント2026』のオフィシャルソングに岡田紗佳の『国士無双LOVE』を起用することを発表した。 『Mトーナメント2026』は、2018年に始まったプロ麻雀リーグ「Mリーグ」の冠のもと開催される「ABEMA」オリジナル対局企画。本トーナメントの対局ルールは、「Mリーグルール」を採用。２半荘で２位勝ち抜けの個人ト