「トマト嫌いでも食べたくなる」をテーマに大分県立玖珠美山高校の生徒が手がけた「美山ルビー」が野菜ソムリエによるコンテストで日本一に輝きました。 【写真を見る】快挙！全国トマト選手権で高校生として初の最優秀賞「美山ルビー」最高糖度13.9度大分 4月開催された「第5回全国トマト選手権」で玖珠美山高校・地域産業科の生徒が作ったトマトが最高金賞に選ばれました。14日に玖珠町役場を訪れ、宿利