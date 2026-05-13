ミニマリストが15年以上続けていることを紹介します。教えてくれたのは、カナダに住みながら、もたない暮らしを発信をしているブロガーの筆子さん（60代）。50代を前に生活を大きく見直し、趣味や運動を取り入れながら日々の暮らしを楽しんでいます。今回は、生活の一部になっているという3つの習慣について教えてもらいました。1：シンプルな暮らし50歳になる前から、シンプルな暮らしを心がけてはいました。でも実際には、書類と