全国の中高生が地学の知識や思考力を競う「日本地学オリンピック」が2026年3月に、茨城県で開かれました。その大会で、県勢初の金メダルを受賞した高校生に話を聞きました。 （森本アナウンサー）「金メダルおめでとうございます。率直な感想、なんですか」（地学五輪で金メダル・世直泰知さん）「ありがとうございます。とてもビックリしました」「まさか、自分がとれると思ってなくてすごく嬉しかったんですけど、緊