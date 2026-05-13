大分県内で農林水産業に携わる女性のネットワークが設立から10周年を迎え、13日の記念式典で活動のさらなる活性化へ意欲を示しました。 【写真を見る】農林水産業の女性ネットワーク設立10周年「新たな女性が夢と希望持って飛び込めるように」さらなる拡大意欲大分 おおいたAFF女性ネットワークは、農林水産業の女性が交流し、勉強会の開催をはじめ加工品やコラボ商品の開発を通じて地域振興を図ろうと、201