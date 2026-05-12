大分県産「夏秋ピーマン」の出荷式が12日、大分県臼杵市で行われました。 【写真を見る】県産「夏秋ピーマン」出荷始まる西日本最大の生産量大分 県産ピーマンは臼杵市や豊後大野市で多く栽培されていて、夏から秋にかけて収穫される「夏秋ピーマン」として西日本最大の生産量を誇ります。 12日はJAおおいた野津事業所で生産者らおよそ30人が出席し、出荷式が行われました。今年は曇りの日が多く生