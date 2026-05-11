これからの暑い季節を快適に過ごせるルームウェアや寝具、ホーム雑貨などのひんやりグッズが、ディズニーフラッグシップ東京とディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストアで5月12日（火）より順次発売される。ミニー、ドナルド、スティッチデザインのルームウェアや接触冷感仕様の寝具など、機能性抜群なアイテムが勢揃いだ。＞＞＞ひんやりグッズをチェック！（写真15点）ディズニーストアより、これからの暑い季節に