関西イベントの夏の風物詩となったオムニバスライブ＜GOOOOOON! (ゴーーオン)＞が、2026年も大阪城音楽堂にて開催されることが発表となった。＜GOOOOOON!＞は、“今まさに見て欲しいアーティスト集結”によるライブイベントだ。FM802番組『EVENING TAP』サポートのもと、新しい音楽との出会いの場として、緑に囲まれた夏の大阪城野音にて開催されるもので、今年は7月12日に開催、チケット代は破格の1000円となる。発表となった第一