データシステムは、「TV-KIT」シリーズの適合情報を更新し、2026年1月からデリバリーを開始した新型リーフのうち、Nissan Connect インフォテイメントシステム（12.3インチ Google搭載）装着車について、「NTV448」の2タイプが適合すると発表した。価格は各2万1780円。 【画像】ドライブ時に同乗者の楽しみをサポートするTV-KITのパッケージ TV-KITを装着することで、走行中でも純正ナ