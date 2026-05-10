横浜FMの加藤蓮「体力もそうですが、メンタル面が一番大事だと思っていて」横浜F・マリノスは5月10日、J1百年構想リーグ第16節で鹿島アントラーズと対戦する。前節ではFC町田ゼルビアに0-2で敗れて8位に沈んでいるチームのなかで、ここまで全試合に先発出場しているのはDF加藤蓮だ。ゴールデンウィークの連戦でフル出場こそ途切れたが、ここまで1316分にわたってピッチに立つ。「自分のなかでも考えながらやっている部分もありま