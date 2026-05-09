コストパフォーマンスや実用性に優れた、家事ラクグッズを紹介します。今回は、ESSEベストフレンズ101のメンバーが太鼓判を押す、家事問屋、マーナ、貝印、カインズの名品を集めました。どれも毎日をラクに、楽しく変えてくれるものばかり。一生もののグッズが手に入る「家事問屋」最初にご紹介するのは、長く愛用できるアイテムが豊富な家事問屋のキッチン用品です。【写真】洗いやすくて丈夫！理想の計量カップ●料理代行の仕事