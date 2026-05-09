6月9日のドナルドダックのお誕生日に向けて、新コレクション「DONALD BIRTHDAY 2026」と「DONALD FASHION 2026」が、ディズニーストア店舗で5月15日（金）より、ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店とディズニー公式オンラインストアでは先行して5月12日（火）より順次発売される。＞＞＞ドナルドダックの新コレクションをチェック！（写真16点）ドナルドのお誕生日を記念して、ゆるっと脱力したドナルドが愛