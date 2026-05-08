子どものおやつやちょっとした軽食、おつまみに。冷凍エビで手軽につくれる「揚げパン」レシピです。SNS総フォロワー数40万人超、時短レシピで人気の爆速レシピクリエイター・およねさんに教えてもらいました。サクッじゅわ〜。食欲そそられる「揚げパン」レシピ今回は、サクサク食感でやみつきになること間違いなしの「エビパン」のつくり方を紹介します。ぜひつくってみてください！【写真】揚げ焼きにする●エビパン●中華ネギ