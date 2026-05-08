サクサク、じゅわ〜。エビのうま味とネギ塩ダレで手が止まらない「絶品揚げパン」レシピ
子どものおやつやちょっとした軽食、おつまみに。冷凍エビで手軽につくれる「揚げパン」レシピです。SNS総フォロワー数40万人超、時短レシピで人気の爆速レシピクリエイター・およねさんに教えてもらいました。
サクッじゅわ〜。食欲そそられる「揚げパン」レシピ
今回は、サクサク食感でやみつきになること間違いなしの「エビパン」のつくり方を紹介します。ぜひつくってみてください！
●エビパン
●中華ネギ塩ダレ
【材料（つくりやすい分量）】
長ネギ 60g
ゴマ油 大さじ3
白だし 大さじ1
顆粒鶏ガラスープの素 小さじ1
いり白ゴマ 小さじ1
砂糖 小さじ1／2
酢 小さじ1／2
●エビパン
【材料（2人分）】
食パン（6枚切り） 2枚
むきエビ（冷凍） 60g
A［片栗粉小さじ2 中華ネギ塩ダレ大さじ1］
サラダ油 100mL
【つくり方】
（1） 中華ネギ塩ダレをつくる。長ネギをみじん切りにして、すべての調味料を混ぜ合わせる。完成したタレ大さじ1は、エビパンで使う合わせ調味料Aに使用。使わない残りのタレは、焼いた肉や野菜の味つけに使用してもおいしい。
（2） エビを解凍したら、みじん切りにし、Aを加えてよく混ぜる。
（3） 食パンを横半分に切り、断面に（2）を塗る。
（4） フライパンにサラダ油を熱し、（3）をエビを塗った面を下にして揚げ焼きにする。
（5） 火がとおったらひっくり返し、反対もこんがり揚げる。
※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう
友人らも絶賛。人と被らない“おつまみ”にぴったり！
昨年の年末、5家族で集まって年越しパーティをしたときのこと。各家庭が料理を持ち寄るスタイルだったのですが、こういう場って「なにを持っていこう？」と意外と悩みませんか？
もちろん、だれかに評価されるわけではないけれど、せっかくなら、“自分でも納得できるもの”を持っていきたい。
私はあれこれ考えた末に、今回紹介したエビパンをメインに、3〜4品を仕込んで持参しました。すると、テーブルに並べた瞬間、エビパンがまさかの即完売…！
「これおいしい！」「どこで買ったの？」と言ってもらえて、うれしくなったのを覚えています。
エビパンのいいところは、人とメニューが被りにくいこと。おつまみにもなるし、子どもウケも抜群。さらに、見た目はちょっとおしゃれなのに手軽につくれちゃう。
「持ち寄り、なにをつくろう…」と悩んだときに頼れる、“ちょっと気の利いた一品”。おもてなしメニューに、ぜひつくってみてください。