子どものおやつやちょっとした軽食、おつまみに。冷凍エビで手軽につくれる「揚げパン」レシピです。SNS総フォロワー数40万人超、時短レシピで人気の爆速レシピクリエイター・およねさんに教えてもらいました。

サクッじゅわ〜。食欲そそられる「揚げパン」レシピ

今回は、サクサク食感でやみつきになること間違いなしの「エビパン」のつくり方を紹介します。ぜひつくってみてください！

【写真】揚げ焼きにする

●エビパン

●中華ネギ塩ダレ

【材料（つくりやすい分量）】

長ネギ 60g

ゴマ油 大さじ3

白だし 大さじ1

顆粒鶏ガラスープの素 小さじ1

いり白ゴマ 小さじ1

砂糖 小さじ1／2

酢 小さじ1／2



●エビパン

【材料（2人分）】

食パン（6枚切り） 2枚

むきエビ（冷凍） 60g

A［片栗粉小さじ2 中華ネギ塩ダレ大さじ1］

サラダ油 100mL



【つくり方】

（1） 中華ネギ塩ダレをつくる。長ネギをみじん切りにして、すべての調味料を混ぜ合わせる。完成したタレ大さじ1は、エビパンで使う合わせ調味料Aに使用。使わない残りのタレは、焼いた肉や野菜の味つけに使用してもおいしい。

（2） エビを解凍したら、みじん切りにし、Aを加えてよく混ぜる。

（3） 食パンを横半分に切り、断面に（2）を塗る。

（4） フライパンにサラダ油を熱し、（3）をエビを塗った面を下にして揚げ焼きにする。

（5） 火がとおったらひっくり返し、反対もこんがり揚げる。

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう

友人らも絶賛。人と被らない“おつまみ”にぴったり！

昨年の年末、5家族で集まって年越しパーティをしたときのこと。各家庭が料理を持ち寄るスタイルだったのですが、こういう場って「なにを持っていこう？」と意外と悩みませんか？

もちろん、だれかに評価されるわけではないけれど、せっかくなら、“自分でも納得できるもの”を持っていきたい。

私はあれこれ考えた末に、今回紹介したエビパンをメインに、3〜4品を仕込んで持参しました。すると、テーブルに並べた瞬間、エビパンがまさかの即完売…！

「これおいしい！」「どこで買ったの？」と言ってもらえて、うれしくなったのを覚えています。

エビパンのいいところは、人とメニューが被りにくいこと。おつまみにもなるし、子どもウケも抜群。さらに、見た目はちょっとおしゃれなのに手軽につくれちゃう。

「持ち寄り、なにをつくろう…」と悩んだときに頼れる、“ちょっと気の利いた一品”。おもてなしメニューに、ぜひつくってみてください。