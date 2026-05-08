パイやタルト生地にカスタードクリームを入れて焼きあげた、フランスの大人気お菓子「フラン」。外はサクッ、中はとろりとした食感が魅力で、日本でも専門店が続々とオープンしています。そこで、フラン専門店「PAQU ET MONTÉ（パケモンテ）」オーナーの鈴江恵子さんが「いちばんおいしいフランの食べ方」を教えてくれました。サクとろ食感が最高。フランスの国民的お菓子「フラン」パイやタルト生地にカスタードクリームを流