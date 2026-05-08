2026年7月18日（土）に朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンターにて開催を予定している『NAMICS presents TGC NIIGATA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（以下、NAMICS presents TGC 新潟 2026）が追加情報を発表した。『NAMICS presents TGC NIIGATA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』超豪華出演者第3弾発表ゲストモデルに、大人気恋愛リアリティショー『今日、好きになりました。』チュンチョン編、卒業編2026に出演し、雑誌『Se