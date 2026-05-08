7日夜、秋田市外旭川の休耕田で雑草などを焼く火事がありました。けがをした人はいませんでした。秋田臨港警察署の調べによりますと、7日午後8時前、車に乗っていた40代の男性が、秋田市外旭川字一本木の休耕田のススキが燃え、炎と煙が立ち上っているのを発見して消防に通報しました。火は約1時間後に消し止められましたが、休耕田の雑草など約280平方メートルを焼きました。けがをした人はいませんでした。現場は秋田北イ