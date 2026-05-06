サッカー、J2・J3百年構想リーグ。アウェーで鹿児島と対戦したトリニータは1-0で勝ち、連敗を3で止めました。 ゴールデンウィーク5連戦の4試合目。中2日のトリニータは前節からスタメンを9人入れ替えてアウェー満員の中、鹿児島に臨みました。 前半をスコアレスで折り返した試合は、後半20分。右サイドからのクロスが相手キーパーのミスを誘うと、最後はパトリッキ