こどもの日の5日、大分市のスポーツパークでは施設が無料で開放され、開館直後から多くの利用客が訪れています。 【写真を見る】こどもの日あわせ南大分スポーツパーク無料開放大分 大分市の南大分スポーツパークではテニスコートやプールなど施設の魅力を広く知ってもらおうと、今年初めてこどもの日にあわせた個人利用者向けの無料開放を実施しています。 このうち、4月1