スキマ時間にやっておくと一気にラクになる「プチ掃除」を、家事えもんこと松橋周太呂さんに教えてもらいました。ここではメラミンスポンジなどを使ったがんばらないスキマ掃除を紹介します。ものを取った「ついで」で続けやすい工夫が満載です。メラミンスポンジを使った掃除術3つメラミンスポンジが大活躍する「スキマ掃除」を紹介します。【イラスト】コンロのギトギト汚れのふきとり方●1：レンチン後がチャンス。蒸気を利用し