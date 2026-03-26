プレミアリーグ 25/26の第35節 ニューカッスルとブライトンの試合が、5月2日23:00にセントジェームズ・パークにて行われた。 ニューカッスルはジョエリントン（FW）、ウィリアム・オスラ（FW）、ジェイコブ・マーフィー（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するブライトンは三笘 薫（MF）、ダニー・ウェルベック（FW）、ジャック・ヒンシュルウ