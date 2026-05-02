ちょっとしたあき時間を上手に使って、暮らしが上向いた事例を紹介します。2男4女の8人家族で、子育てとファイナンシャルプランナーの仕事を両立する橋本絵美さんのケースです。橋本さんの1日のスケジュールや、スキマ時間を上手に使うコツを教えてもらいました。やるべきことをリスト化し、すぐに取りかかれるように6人の子育てをしながら、ファイナンシャルプランナーとしても大活躍している橋本絵美さん。【写真】8人家族母の1