煩悩の数は108個というけれどなぜ108個なの？ 人生は四苦八苦だから 毎年の大晦日の夜、各地の寺院で撞かれる除夜の鐘。この音が聞こえてくると、いよいよ今年も終わりだなという気持ちになります（近年は騒音問題などから鐘が撞けない寺院も多いようですが、幸いなことに筆者の家は除夜の鐘の音を生で聞くことができます）。除夜とは「旧年（古くなった年）を除く」といった意味です。しかし、なぜ古い年を除かねばならないの