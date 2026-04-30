実写と見まがうようなグラフィックのゲームが当たり前になりつつある今、なぜか昔ながらのボードゲームに熱中する若者たちがいます。そんな若者たちの集まり「四国大学ボードゲーム部」のみなさんに、アナログならではのボードゲームの魅力を聞きました。 「プレイヤーは、3枚になるまで手札を捨ててください」バックギャモンにモノポリー、そして人生ゲーム