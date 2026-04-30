阿南市は、市の施設使用料の一部を横領したとして、教育委員会スポーツ振興課に勤務していた60歳の男性職員を4月30日付けで懲戒免職にしました。「この度は誠に申し訳ございませんでした」懲戒免職となったのは、現在、市のこども保育課に勤務する60歳の男性職員です。阿南市によりますと、男性職員は、教育委員会スポーツ振興課に勤務していた2022年度から2025年度にかけ、この部署が管理する南部健康運動公園の施設