BUDDiiSの森愁斗が映画初主演を務め、田辺桃子、椿泰我（IMP.）、小西詠斗、砂田将宏（BALLISTIK BOYZ）、小泉光咲（原因は自分にある。）、長野蒼大（VOKSY DAYS）が共演する『ウォーターガーディアンズ』が2026年夏に公開されることが決定した。 参考：森愁斗、初のドラマ出演に高まる意欲『君の花になる』で開く俳優の道 本作は、ただ日々を楽しく過ごしていた若者たちがひょんなことからライフセ