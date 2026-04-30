BUDDiiSの森愁斗が映画初主演を務め、田辺桃子、椿泰我（IMP.）、小西詠斗、砂田将宏（BALLISTIK BOYZ）、小泉光咲（原因は自分にある。）、長野蒼大（VOKSY DAYS）が共演する『ウォーターガーディアンズ』が2026年夏に公開されることが決定した。

参考：森愁斗、初のドラマ出演に高まる意欲 『君の花になる』で開く俳優の道

本作は、ただ日々を楽しく過ごしていた若者たちがひょんなことからライフセーバーになるという目標を得て、人生で初めて夢中になれる夢や友情、そして恋と出会った彼らの本気のひと夏を描く青春映画。『鬼ガール!!』などの瀧川元気が監督・脚本を務めた。

隙あらば女性にアプローチするプレイボーイでチャラい系イケメン・服部海翔を演じるのは、本作が初主演作品となるBUDDiiSの森。俳優としては『口に関するアンケート』の公開も控えるなど、話題作に立て続けに出演している森は、「初主演ということもあり大きなプレッシャーを感じておりましたが、海翔の人間味や仲間たちと共に成長していく過程、そしてライフセーバーという素晴らしい夢を追いかける若者たちの姿を、映像を通して表現できたのではないかと思っております」とコメントを寄せている。

海翔が憧れを抱くライフセーバーの女性講師・弓長璃子を演じるのは、『君が最後に遺した歌』、Netflixシリーズ『九条の大罪』などの田辺。撮影を振り返り、田辺は「海水浴場でいつも見守ってくれているライフセーバーの皆さんが、どのような志と技術を磨いているのか間近で学ぶことができて嬉しかったですし、何よりめちゃくちゃかっこいい！ 性別・年齢バラバラでも常に最善を考えながら行動する姿勢に何度も心が震えました」と語っている。

海翔に何かと突っかかり対抗意識を燃やすライバル系イケメン・上野颯真役を演じるのはIMP.の椿。俳優としても『僕らは人生で一回だけ魔法が使える』などに出演している椿は、ライフセイバーを題材にした本作について「その世界が充分に伝わり、存分に魅力が詰まった作品となっていると思います！」と自信を覗かせた。

さらに、海翔の一番の親友で気弱なオタク気質イケメン・秋山郎樹役を演じる小西は本作について、「こんなに海で泳いだのは学生ぶりでした!共演者の皆さんと熱い夏の海を必死に生きました。迫力のある海でのシーンはもちろん、熱い友情や恋も存分に楽しんでいただける作品になっていると思います」と語った。

明るい筋肉関西弁イケメン・相良雄登役を演じるBALLISTIK BOYZの砂田は、実際に大阪出身。演じた役について「僕が演じた雄登は明るい筋肉関西弁イケメンキャラなので、ほぼそのままの僕でした」と笑った。

冷静沈着なクールイケメン・賀茂未来役を演じるのは、原因は自分にある。の小泉。演じた未来について小泉は「クールなインテリキャラという役所なので、他の共演者の方々とのギャップを楽しんでもらえるのではないかなと思います」と解説。

そして、仲良し5人組の最年少で年下犬系イケメン・櫻井陽人役を演じるのは、VOKSY DAYSの長野。本作について長野は「何かを目指して熱中する大切さや友情、愛情を感じる事ができる作品となっています」とコメントを寄せている。

あわせて公開された特報映像では、冒頭の「夏！ 海！ 青春！」というセリフが象徴するように、夏のワクワクときらめきが、キャストたちの生き生きとした表情とともに表現されている。

コメント森愁斗（BUDDiiS）（服部海翔役）服部海翔を演じさせていただきました、森愁斗です。僕が演じた海翔は、プレイボーイでチャラい一面を持つ男の子なのですが、郎樹をはじめとした仲間たちと何気ないきっかけでライフセーバーに出会い、その魅力や素晴らしさに気付かされていきます。初主演ということもあり大きなプレッシャーを感じておりましたが、海翔の人間味や仲間たちと共に成長していく過程、そしてライフセーバーという素晴らしい夢を追いかける若者たちの姿を、映像を通して表現できたのではないかと思っております。ウォーターガーディアンズで、この夏がよりアツく、そして最高の夏になれば嬉しいです！ ぜひ劇場にてお待ちしております。

田辺桃子（弓長璃子役）海水浴場でいつも見守ってくれているライフセーバーの皆さんが、どのような志と技術を磨いているのか間近で学ぶことができて嬉しかったですし、何よりめちゃくちゃかっこいい！性別・年齢バラバラでも常に最善を考えながら行動する姿勢に何度も心が震えました。海翔たちの誰1人として欠けることなく、『全員で』乗り越える姿をスクリーンでぜひ応援してください。

椿泰我（IMP.）（上野颯真役）上野颯真を演じさせて頂きました。IMP.の椿泰我です。ライフセーバーは、「海やプールなどで水難事故等が起こった時に助けてくれる存在」という認識が皆さんの中にあると思います。僕ももちろん同じ考えでした。しかし、ウォーターガーディアンズという作品のお話を頂き、講習に参加してさまざまな事を学んでいく中で、自然という制御不能で未知の世界での対応力。命と向き合うことの難しさを知りました。ライフセーバーという言葉を知っていても、何を掲げ何をしているか説明できる人は少ない。と、監督に言われた時にハッとしたのを鮮明に覚えています。その世界が充分に伝わり、存分に魅力が詰まった作品となっていると思います！観ていただく皆さまの心を動かせるように全力で挑まさせて頂きました！ 劇場でお待ちしてます！

小西詠斗（秋山郎樹役）秋山郎樹役を演じさせていただきました、小西詠斗です。弱気でオタク気質で、とても愛くるしいキャラクターです。自由にお芝居をさせていただき、演じていてとにかく楽しかったです。こんなに海で泳いだのは学生ぶりでした!共演者の皆さんと熱い夏の海を必死に生きました。迫力のある海でのシーンはもちろん、熱い友情や恋も存分に楽しんでいただける作品になっていると思います。この映画と共に、皆さんの夏が最高なものになると嬉しいです。公開をぜひ楽しみにお待ちください！

砂田将宏（BALLISTIK BOYZ）（相良雄登役）『ウォーターガーディアンズ』で相良雄登役を演じさせていただきました。砂田将宏です。夏と海が大好きな僕にはぴったりな内容の作品でした。僕が演じた雄登は明るい筋肉関西弁イケメンキャラなので、ほぼそのままの僕でした。笑イケメン以外の部分ですよ。。。青春をまた味わえることができた、色んな意味で熱い作品でした。公開をお楽しみに！

小泉光咲（原因は自分にある。）（賀茂未来役）賀茂未来役の小泉光咲です。クールなインテリキャラという役所なので、他の共演者の方々とのギャップを楽しんでもらえるのではないかなと思います。ライフセーバーの資格をとるために頑張る姿を見て友情、そして青春を感じられる作品になってるのでぜひ劇場でお楽しみください！

長野蒼大（VOKSY DAYS）（櫻井陽人役）櫻井陽人役の長野蒼大です。陽人はいつもイケてる先輩について行くような少し背伸びをしている可愛らしいキャラクターです。今までの人生ではあまり触れたことがなかった“ライフセービング”が題材となっていて、自分にとってもこの作品が新たな一歩となりました。何かを目指して熱中する大切さや友情、愛情を感じる事ができる作品となっています。是非劇場に足を運んでください！（文＝リアルサウンド編集部）