ここからは新コーナー、県内の美味しいお店をご紹介するコーナーなんですが、どんなお店をご紹介するのか、こんなテーマを設けてみました。 大手グルメサイトの人気コンテンツ「食べログ百名店」、様々なジャンルごとに全国、あるいは東西日本から百の名店を選出しています。このコーナーでは徳島からこの百名店に選ばれた文字通りの名店を順次ご紹介していきます。 第一回の