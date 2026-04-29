村上のスタイルに米ファンも理解を示している(C)Getty Iamges前日に12号マークもこの日は4三振ホワイトソックスの村上宗隆は現地4月28日に本拠地で行われたエンゼルス戦に「2番・一塁」で先発出場。相手先発はホセ・ソリアーノ。試合前の時点で防御率0.24と圧巻のパフォーマンスを残している右腕に対して第1打席は外角のスプリットを空振り三振、第2打席も見逃し三振、第3打席も低めのスプリットに空振り三振と対応に苦しむ。