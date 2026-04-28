成田空港の国際競争力を飛躍させる「第2の開港プロジェクト」が、また一歩前進しました。国土交通省は2026年4月10日、首都圏中央連絡自動車道（圏央道）の「圏央成田IC〜多古IC」間に新設される「成田空港周辺IC（仮称）」の事業を許可しました。このICは、2030年代初頭の供用を目指す「新貨物地区」に近接する本線直結型で、開通により貨物地区から圏央道へのアクセス時間が約9分短縮される見込みです滑走路の増設や旅客ターミナ