インテリアの置き方はセンスがいると思われがち。ですが、配置のポイントを知っておくだけで、家の雰囲気が一気にあか抜けます。今回は手もちのインテリアが見違える「黄金比」を紹介します。ルームスタイリストプロで、インテリア販売の経験をもつ岸上のぞみさん（30代）に教えてもらいました。美しいと感じる「1:1.618」の黄金比人がいちばん美しいと感じる黄金比と言われているのが「1:1.618」の比率。こちらは身のまわりのさま