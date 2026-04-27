“パキッ”と割れるドーナツ、新食感が斬新すぎる……！ミスタードーナツから新食感ドーナツ『サクぽふん』と、『シャリもぐフルーツフローズン』が、期間限定で4月27日（月）より登場。筆者は事前に行われたプレス発表会へ参加。気になる新製品をご紹介します。新食感ドーナツ『サクぽふん』とは『サクぽふん』は台湾ドーナツをヒントに開発し、外側の「サクサク」食感と、中の軽やかな「ぽふん」食感の2つの食感が合わさることで