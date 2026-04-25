「安いから買っておこう」「いつか使うかもしれない」そんな理由で、ついものを増やしていませんか？でも、その“とりあえず取っておく”習慣が、家の中の散らかりやムダな出費につながっていることもあります。今回は、片付けのプロでありファイナンシャルプランナーの下村志保美さんに、ものもお金もムダにしないコツを教えてもらいました。「いつか使う」が、ものを増やす原因に片付けのお手伝いに伺うと、この言葉とともにも