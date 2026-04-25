ESSEonlineで2026年3月に公開された記事のなかから、ランキングTOP10入りした記事のひとつを紹介します。ものが増えるほど管理が大変になり、暮らしが忙しくなっていく…そう感じたことはありませんか？ 整理収納アドバイザーで2児の母であるあさこさん（30代）も、以前は便利そうなものをたくさんもっていたそう。そこから少しずつ持ちものを見直し、今は本当に必要なものだけを残し、身軽に暮らせるようになりました。そんなあさ