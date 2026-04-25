新居のリビング隣に設けられた和室に「L字に開閉できる引き戸」を採用した日刊住まいライター。「空間を自由に仕切れて便利」と思っていたものの、実際に生活してみると、図面だけではわからなかった「想定外の落とし穴」に気づいたそう。和室の引き戸のメリットとデメリットについて、詳しくレポートします。リビング横の和室を「L字の引き戸」にしたら筆者は、2023年3月に完成した分譲マンションに、夫と4歳の娘の3人で暮らして