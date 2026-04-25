ドライブ先で車の鍵を車内に閉じ込めると、何から確認すべきか分からず困るものです。こうした場面ではJAFを思い浮かべる人が多い一方で、自動車保険にもロードサービスが付いていることがあります。 では、どちらに連絡するのが適切なのでしょうか。違いを整理しておくと、急なトラブルでも落ち着いて対応しやすくなります。そこで本記事では、車の鍵の閉じ込みが起きたときにJAFと自動車保険のどちらに連絡す