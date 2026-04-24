人気恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が23日、オフィシャルブログを更新。自身のヘアラインの変化に気づいたことを明かし、ビフォーアフター写真や過去の写真を公開。ファンから反響を呼んでいる。 この日、「もしかして…ハゲてたの…？！激的BEFORE AFTER」と題してブログを更新した桃。「こんなお宝が出てきた！！！！！！！」と部屋の片付け中に見つけたアイテムについて紹介し、「