ESSEonlineで2026年3月に公開された記事のなかから、ランキングTOP10入りした記事のひとつを紹介します。日々行う家事の数々。毎日のことだからこそ、がんばり続けていると疲れすぎてしまうことも。「家事へのこだわりを思いきって手放してみたら、暮らしも心もラクになった」と語るのは、アラフォーで夫とふたり暮らしのESSEonlineライター・小林ユリさん。今回、小林さんが「やめてよかった」と感じている4つの家事についてレポ