家事やもの選びを見直し、暮らしが好転した事例を紹介します。夫と小学生の子どもの3人家族で暮らしている、アンティーク器店「aru」店主のかなさん（40代）のケースです。夫の転勤で10年間に6回の引っ越しを経験し、ものが少ないシンプルライフにシフトしたかなさん。ここでは、この10年間で変えてよかったと実感している、3つの心がけについて語ります。朝型にシフトして「自分時間」をもてるように以前の私は典型的な夜型人間。