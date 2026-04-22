最近よく耳にする「家事代行サービス」。整理収納アドバイザーとして個人宅片づけサポートやセミナーを開催しているESSEベストフレンズ101のむらさきすいこさんは、仕事が多忙な週に合わせて、家事代行サービスを活用しています。今回は、実際に1年間利用してみて感じた、「家事代行」のメリットとデメリットを、リアルな体験をもとにご紹介します。「家事代行」を依頼するまでの葛藤料理代行には以前から興味がありましたが、「ぜ